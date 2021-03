Kill It With Fire, un jeu où il ne faut pas avoir peur des araignées

Après avoir voyagé en terre viking avec Valheim puis avoir géré votre école de sorcellerie tel un Albus Dumbledore des temps modernes avec Spellcaster University la semaine dernière, place à un tout nouvel univers et à un véritable jeu défouloir, sorti en août dernier, prénommé Kill It With Fire. Voici notre présentation en vidéo.

Premier projet du développeur solitaire Casey Donnellan, ce titre compte bien mettre les arachnophobes à rude épreuve, ou tout du moins leur permettre de se défouler en dézinguant à tout va ces petites bestioles à 8 pattes. Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous allez devoir chasser des araignées dans les moindres recoins. Si vous avez aimé Goat Simulator, vous risquez d’apprécier fortement Kill It With Fire.