Spellcaster University : gérez votre école de sorcellerie, notre avis vidéo

Après un petit focus sur le succès inattendu de Valheim la semaine dernière à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story, place cette fois à un jeu d’une envergure moindre mais tout aussi qualitatif : Spellcaster University.

Développé par Sneaky Yak Studio, tout droit venu de la ville rose, vous allez pouvoir gérer de A à Z la création et la prospérité de votre école de sorcellerie. Recrutez vos élèves, choisissez vos professeurs en fonction de leur pédagogie et repoussez au mieux les forces du mal, qui comptent bien écraser votre école nouvellement créée.

Disponible en accès anticipé depuis plus d’un an sur PC au prix de 20,99€, la version définitive ne devrait plus tarder. L’occasion pour notre rédaction de mettre ce petit bijou indépendant en lumière à travers cette nouvelle Indie Story.