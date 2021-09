Kena: Bridge of Spirits dévoile son trailer de lancement

Cela faisait finalement pas mal de temps que l’on avait plus eu droit à de nouvelles vidéos de Kena: Bridge of Spirits, et il fallait seulement attendre la veille de la sortir pour revoir le jeu en mouvement, à l’occasion de son trailer de lancement. Ember Lab publie donc cette dernière vidéo avant que le jeu arrive sur nos consoles et PC dès demain.

Un gros trailer de gameplay à découvrir

Le titre dévoile ici plus de détails sur son intrigue tout en montrant des bouts de gameplay inédits, l’occasion de convaincre celles et ceux qui hésitent encore à se procurer le titre. Et si vous attendez les tests, et plus particulièrement le notre, pour vous décider, sachez qu’il arrivera plus tard dans la semaine.

Kena: Bridge of Spirits sortira le 21 septembre sur PC, PS4 et PS5.