Kefla s’enflamme et nous montre du gameplay sur Dragon Ball FighterZ

Annoncée comme la première combattante du FighterZ Pass 3, Kefla apporte son trop plein d’énergie dans ce trailer et nous montre ses différents enchaînements.

Dragon Ball FighterZ lance Kéflagration

Fusion entre les deux saiyans de l’univers 6 Kale et Caulifla, Kefla fera son entrée officielle dans le jeu le 28 février prochain. Ceux qui achèteront le DLC en avance pourront cependant la tester le 26 février, soit deux jours à l’avance.

Le prochain combattant à rejoindre l’arène après la Saiyan sera Goku sous sa forme Ultra Instinct et devrait arriver ce printemps. Ces deux personnages avaient déjà été dévoilés plus tôt ce mois-ci et cette vidéo sert juste à nous montrer les différents coups de la nouvelle arrivante, qui étoffera un petit peu le nombre de personnages féminins jouables dans le jeu.

Dans le même temps, ce FighterZ Pass 3 devrait témoigner de l’arrivée de plusieurs changements majeurs dans Dragon Ball FighterZ, comme le Z Assist Select qui permettra de choisir parmi trois possibilités l’attaque que réalisera chacun des soutiens lorsqu’ils interviendront pendant le combat.