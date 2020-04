Jump Force : Todoroki montre déjà du gameplay

Fuité un peu plus tôt aujourd’hui, Todoroki a déjà droit à un trailer pour son arrivée dans Jump Force. Et Bandai Namco en profite pour apporter quelques précisions sur le deuxième Season Pass du jeu.

Jump Force Pas Assez Avec Gintama

Shoto Todoroki, un des énièmes rivaux de Midoriya et fils du super-héros Endeavor, viendra jouer du feu et de la glace dans le jeu de combat crossover. Sa date de sortie est pour l’instant fixée au « printemps 2020 ».

Le Season Pass 2 sera donc composé de 5 combattants dont on connait déjà les licences :

Shoto Todoroki venu de My Hero Academia

un personnage venu de Hunter X Hunter

un personnage venu de Yu Yu Hakusho

un personnage venu de Bleach

un personnage venu de JoJo’s Bizarre Adventure

On constate donc deux choses. Premièrement, c’est un peu moins généreux que le premier pass qui contenait neuf combattants. Deuxièmement, toujours pas de nouvelle licence. La bonne nouvelle c’est que même s’il n’est pas inclut dans la version Switch (dont la qualité du portage n’est déjà pas très rassurante), il sera tout de même possible d’acheter ce pass sur la console de Nintendo.

En attendant, Jump Force est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On vous laisse spéculer dans les commentaires sur les invités de chaque licence mentionnée tandis que l’on continuera de se plaindre de l’absence de Gintoki dans notre coin.