Les jeux d’octobre du PS Plus ont fuité, voici une partie de la sélection des titres à venir

Le timing est parfois cruel

La hausse du prix de l’abonnement est mal passée chez les consommateurs et ce n’est pas la sélection du mois de septembre qui a arrangé la situation. Celle d’octobre est-elle meilleure ? On vous laisse le soin d’en juger par vous-mêmes, sachant que The Callisto Protocol et Farming Simulator 22 feront partie de la liste des trois jeux offerts pour le mois prochain.

On s’arrêtera surtout sur la présence de The Callisto Protocol, tant le timing semble encore une fois jouer contre Sony. Le mois dernier, Saints Row rejoignait l’abonnement au moment où son studio, Volition, fermait ses portes. Aujourd’hui, The Callisto Protocol s’apprête lui à entrer dans le service pendant que Striking Distance Studios vit une période compliquée avec une vague de licenciement et le départ de ses cadres, dont Glen Schofield, son fondateur. Sans remettre en cause les qualités (et les défauts) de The Callisto Protocol, cela fait tout de même deux fois de suite que le PS Plus met en avant des jeux qui ont provoqué la chute de leurs studios respectifs, et ceux dans les deux mois qui suivent l’augmentation de l’abonnement, ce qui n’aide pas à embellir l’image du service. Bien entendu, tout cela s’est décidé avant et Sony n’y peut rien (sauf pour l’augmentation du prix), mais la coïncidence mérite d’être soulignée.

On attend maintenant que cette liste soit confirmée et complétée par le constructeur, ce qui devrait arriver demain dans le milieu de l’après-midi.