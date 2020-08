Le jeu vidéo, un moyen de se tourner vers la lecture ?

Les jeux vidéo permettent-ils aux jeunes de davantage lire, et même d’entrer dans le monde de la lecture ? La National Literacy Trust, un organisme à but non lucratif consacré à l’alphabétisation, l’éditeur Penguin Random House et l’association britannique des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo se sont penchés sur la question. Et même si l’étude est financée par une association de jeux vidéo, les résultats sont intéressants.

Jeu vidéo et alphabétisation

Dans le cadre d’une enquête menée par la National Literacy Trust, en novembre et décembre 2019, 4 626 enfants âgés de 11 à 16 ans ont été interrogés sur leur pratique du jeu vidéo et sur l’influence de celle-ci sur leur créativité, leur bien-être et la lecture.

Il apparaît que les jeux vidéo peuvent fournir aux jeunes un moyen de se tourner vers la lecture et d’améliorer leur confiance en leurs compétences de lecteur. En effet, 4 enfants sur 5, parmi ceux jouant aux jeux vidéo, indiquent qu’ils lisent au moins une fois par mois des éléments relatifs aux jeux vidéo, dont des messages dans les jeux eux-mêmes (40 %), des chroniques ou des articles sur les jeux (30 %), des livres sur le sujet (21 %) et des fan fictions (19 %). De plus, 35 % des jeunes interrogés pensent que leur pratique du jeu vidéo améliore leurs compétences de lecteurs.

Les jeux vidéo peuvent également encourager la créativité des jeunes par l’écriture, puisque 3 jeunes sur 5 jouant à des jeux vidéo écrivent une fois par mois quelque chose sur les jeux vidéo, y compris des scripts de jeux vidéo (27,5%), des conseils pour aider d’autres joueurs (22,1%), de la fan fiction (10,8%) et des blogs ou évaluations (8,0%).

Enfin, il apparaît que le jeu vidéo est un facteur d’incitation à la lecture et à l’écriture, mais aussi d’empathie. Selon 65 % des enfants interrogés, le jeu vidéo les aiderait à se projeter dans la peau d’une autre personne, facilitant ainsi la compréhension générale de l’autre et de l’altérité. De plus, près de 3 jeunes sur 4 (73,1%) qui n’aiment pas lire disent que jouer à des jeux vidéo les aide à se sentir plus impliqués dans une histoire qu’à lire un texte tiré d’un livre.

Le jeu vidéo, un facteur de bien-être ?

En parallèle de cette étude, 3 817 jeunes âgés de 11 à 18 et 826 parents d’enfants du même âge ont été interrogés entre mai et juin 2020, pendant le confinement britannique. Il en ressort que les jeux vidéo peuvent jouer un rôle dans le soutien émotionnel et le bien-être mental des jeunes, puisque 55 % des parents ont certifié que le jeu vidéo avait été une source de conversations avec leur enfant pendant le confinement, et 59 % de ceux-ci estiment que ces échanges ont été importants pour le bien-être de toute la famille.

C’est sans compter que nombre d’entre eux ont déclaré que jouer à des jeux vidéo les aidait à gérer ou à échapper au stress et aux émotions difficiles. Par ailleurs, il semble plus facile de discuter des jeux vidéo avec ses amis, puisque 76 % d’entre eux le font, que de discuter de livres, avec seulement 29 % d’entre eux qui le font.

La conclusion de l’étude est que les jeux vidéo devraient plus largement être exploités pour susciter des envies d’écriture et de lecture, puisque 58 % des jeunes interrogés affirment vouloir écrire ou créer des jeux vidéo, et 31 % souhaiteraient participer à ce genre d’activités dans un cadre scolaire.

Cette étude ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour l’intégration du jeu vidéo à des fins pédagogiques et pour sa déstigmatisation. La National Literacy Trust a d’ailleurs publié une liste de jeux vidéo qui peuvent favoriser le plaisir de lecture, que ce soit en plaçant le dialogue au cœur du jeu, ou en proposant une histoire complexe qui nécessite une grande attention pour la comprendre. La voici :

L’expérience vidéoludique est indéniablement riche et unique, et les initiatives pour les partager et les rendre accessibles à tous sont les bienvenues !