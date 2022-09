James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) aurait pu réaliser un film Hitman

Si la série est aujourd’hui au meilleur de sa forme avec le récent Hitman III qui a été un large succès critique, elle ne devrait a priori pas recevoir d’autres adaptations au cinéma dans le futur, étant donné qu’elle s’est relativement plantée sur ce créneau par le passé. Et pourtant, au début des années, un autre film Hitman aurait pu voir le jour et aurait pu être confié à l’un des réalisateurs les plus en vogue du moment, James Gunn.

Weeks before I got Guardians I pitched a HITMAN movie. The studio really wanted to hire me, but a producer on the project did not. I was bummed then, but thank God, because I would have never been able to do GotG if they had said yes! https://t.co/0JYQGBsuGY

— James Gunn (@JamesGunn) September 6, 2022