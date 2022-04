Minecraft : Jason Momoa jouera dans le film produit par Warner Bros

Voilà un titre d’article qu’on ne pensait pas écrire un jour, mais tout arrive. Le film Minecraft, dont on a pas eu de nouvelles pendant longtemps, notamment suite à son report d’une durée indéterminée sur le calendrier de Warner Bros, vient enfin de se concrétiser un peu plus. The Hollywood Reporter nous apprend que le film vient tout juste de trouver son premier rôle, qui ne sera nul autre que le célèbre Jason Momoa.

Steve ?

Le site rapporte en effet que Jason Momoa (l’actuel Aquaman et Khal Drogo dans Game of Thrones, mais aussi l’inoubliable Ronon Dex de Stargate Atlantis) est actuellement dans les négociations finales avec Warner Bros pour jouer dans l’adaptation de Minecraft au cinéma, qui sera finalement réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite).

Le projet avait été auparavant confié à Shawn Levy (Une Nuit au Musée) puis à Rob McElhenney (It’s always Sunny in Philadelphia) et Peter Sollett (Long Way Home), mais était depuis un peu mis de côté par le studio, qui ne savait visiblement pas trop quoi en faire.

On ignore encore quel rôle Jason Momoa va avoir dans cette adaptation. Peut-être Steve, allez savoir. Maintenant qu’il a trouvé sa tête d’affiche et un gros nom à mettre en avant, le film devrait démarrer sa production prochainement.