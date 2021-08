Iron Harvest sortira aussi sur consoles à la fin de l’année

Iron Harvest est sorti depuis deux ans maintenant sur PC, mais King Art Games nous avait promis des versions consoles, qui ne sont toujours pas arrivée. Cela changera très prochainement, comme on l’apprend à travers une nouvelle vidéo publiée par le studio.

Les versions consoles se montrent

Iron Harvest arrivera donc sur PS4 et Xbox One dès la fin de l’année, mais pas seulement, puisque des versions PS5 et Xbox Series sont également au programme.

Le studio prévient alors que si vous avez précommandé le jeu sur PS4 et Xbox One, vous pouvez changer gratuitement votre réservation pour passer aux versions next-gen. On apprend également que les versions consoles contiendront tous les DLC sortis jusqu’à maintenant sur PC.

Malheureusement, aucune date précise n’a été dévoilée pour le moment, si ce n’est que ces versions arriveront bien en 2021. Pour en savoir plus sur ce Iron Harvest, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PC.