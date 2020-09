Iron Harvest est reporté à une date indéterminée sur l’Epic Games Store

Disponible depuis hier sur Steam, Iron Harvest, le RTS de King Art Games et Deep Silver se déroulant dans une réalité alternative des années 1920, connaît un lancement beaucoup plus difficile sur l’Epic Games Store. Comme vous pouvez le constater en vous rendant sur la page EGS du jeu, celui-ci a été reporté à une date indéterminée.

Comme l’indique le compte Twitter officiel de Koch Media, la maison mère de Deep Silver, « l’année 2020 a été un défi pour toutes les équipes travaillant sur Iron Harvest. En raison de cette situation unique, le jeu n’est pas encore prêt à être lancé sur l’Epic Games Store. » En conséquence, si vous avez précommandé le RTS sur la boutique en ligne américaine, vous pouvez obtenir un remboursement complet dès aujourd’hui.

Rappelons que Iron Harvest est également censé sortir sur PlayStation 4 et Xbox One à une date encore non communiquée pour le moment.

The year 2020 has been a challenge for all teams working on #IronHarvest.

Due to the unique situation the game is not yet ready to launch on the @EpicGames Store. A full refund for pre-orders on EGS will be granted. We apologise for the situation.

— Official Koch Media (@KochMedia_HQ) September 1, 2020