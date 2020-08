Iron Harvest dévoile son histoire dans un trailer

Après nous avoir dévoilé la date de sortie dans une vidéo de leur prochain jeu de stratégie en temps réel intitulé Iron Harvest, Deep Silver et King Art Games viennent de publier la bande-annonce officielle. La Guerre arrive, que vous le voulez ou non !

Suivez trois factions dans un conflit en constante évolution

Découvrez les récits riches et poignants de Iron Harvest. Suivez les trois factions : Polanie, Saxony et Rusviet ainsi que leurs héros uniques pendant l’évolution du conflit. Chaque faction offre différentes opportunités tactiques.

Cela permet non seulement un récit intense couvrant plus de 20 missions dans trois campagnes, mais garantit également des expériences multijoueurs tactiques et profondes. A noter que des cartes d’escarmouches et de défis supplémentaires vont vous permettre de défier l’IA seul ou en coopération avec un ami.

Iron Harvest sortira le 1er septembre sur PC et un peu plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One.