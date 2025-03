À quelques jours du début de son accès anticipé, InZOI est maintenant le jeu le plus wishlisté de Steam

Un potentiel carton, si les bons avis sont au rendez-vous

Et même si la concurrence est maintenant moins rude puisque quelques gros mastodontes comme Monster Hunter Wilds et Assassin’s Creed Shadows sont sortis, voir InZOI en tête des wishlists sur la plateforme de Valve donne un indicateur très clair du potentiel commercial du jeu, et des attentes autour de lui. L’équipe derrière le projet se félicite en tout cas d’avoir atteint cette position juste avant le lancement de l’accès anticipé :

« Nous sommes plus qu’heureux de vous annoncer qu’InZOI a atteint la première place du classement des wishlists Steam ! Cette étape incroyable n’aurait pas été possible sans votre soutien et votre enthousiasme indéfectibles. Nous sommes profondément reconnaissants envers chacun d’entre vous pour votre intérêt et la confiance en notre jeu. Le 28 mars 2025, vous pourrez enfin plonger dans InZOI. Nous avons hâte de vous accueillir dans le jeu et de continuer ensemble ce formidable voyage ! »

Avec cette première place, le jeu de simulation détrône Hollow Knight Silksong, qui a passé beaucoup (trop) de temps dans ce classement. Il parvient aussi à passer devant le hero-shooter de Valve Deadlock ainsi que devant Elden Ring Nightreign, et ce n’est vraiment pas rien. Rendez-vous maintenant le 28 mars pour savoir si le soufflé va retomber ou non.