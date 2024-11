InZoi, le prochain gros concurrent des Sims, sortira avec un peu de retard en mars 2025

Quand sortira l’accès anticipé d’InZoi ?

Dans sa lettre (relayée par IGN), le réalisateur commence déjà par remercier la communauté de s’être montrée très présente à l’occasion de la démo illustrant le mode de création de personnages. Avec tous les retours enregistrés et le nombre très important de téléchargement, le studio a décidé de prendre tout cela en compte afin de préparer une sortie en accès anticipé la plus propre possible, ce qui décale la date de sortie d’InZoi au 28 mars 2025 :

« Après avoir examiné vos commentaires sur la démo et analysé une multitude de données issues de nos différents tests de jeu, nous avons décidé de sortir InZoi en accès anticipé le 28 mars 2025. Nous nous excusons de ne pas avoir pu vous proposer le jeu plus tôt, mais cette décision repose sur notre engagement à offrir à InZoi le meilleur départ possible. »

Avec ce délai, le studio entend peaufiner cet accès anticipé en lui offrant également un meilleur contenu, afin de partir sur des bases un peu plus solides. C’est donc pour le mieux que le jeu esquive une sortie cette année, tandis que 2025 apparait de plus en plus comme une année historiquement chargée pour l’industrie, et l’arrivée d’un titre aussi chronophage qu’InZoi ne va rien arranger.