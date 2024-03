Industria II : La suite du FPS narratif Industria annoncée sur PC par Bleakmill et Headup Publishing

Diffusée hier soir, l’édition printanière 2024 du Future Games Show a été l’occasion de (re)voir de nombreuses productions telles que Still Wakes the Deep, Spine, INDIKA ou encore un certain Industria II. Présentée comme une suite d’Industria, un titre commercialisé en 2021 sur PC et en 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce FPS narratif a dévoilé ses premières images et annoncé qu’il arrivera l’an prochain, en 2025, sur Steam, GOG et l’Epic Games Store.