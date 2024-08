Indiana Jones et le Cercle Ancien : Nous avons assisté à la présentation de gameplay exclusive du titre organisée pendant la Gamescom

Avant de poursuivre, sachez que cet événement presse était scindé en deux phases bien distinctes. Après nous avoir remontré le trailer du titre diffusé au cours du Xbox Developer Direct 2024 en janvier dernier, le studio suédois et la firme américaine ont partagé une vidéo de gameplay de 18 minutes commentée par Pete Ward, directeur audio de la production. Nous avons ensuite eu droit à une session de Questions-Réponses d’environ 30 minutes avec les développeurs Jerk Gustafsson et Alex Torvenius, respectivement directeur du jeu et directeur créatif au sein de l’entreprise derrière les récents opus de la licence Wolfenstein.

Un gameplay classique mais plus profond qu’il n’y paraît ?

Estimant avoir dévoilé suffisamment d’éléments liés au contexte scénaristique, à la mise en scène cinématographique et aux régions que nous visiterons pendant notre périple à ce stade, cette présentation était principalement focalisée sur le gameplay d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Comme nous l’avions déjà constaté par l’intermédiaire des précédents extraits relayés depuis le début de l’année par les concepteurs, il sera classique pour le genre action-aventure. Cependant, l’intégration de petites fonctionnalités ici et là devraient le rendre plus profond que ce à quoi nous pouvions nous attendre initialement.

Outre son revolver et son fouet, Indy possédera un briquet dans son inventaire. Un objet très utile pour avancer dans la pénombre, allumer des torches et repousser brièvement les animaux mortels qu’il croisera sur son chemin, à l’image des scorpions et des serpents. Consulter régulièrement son journal sera aussi le meilleur moyen de suivre notre progression et voir, ou revoir, les cartes, lettres et archives récupérées durant la partie.

Grâce à la caméra de Gina, le second protagoniste de l’histoire, l’archéologue pourra également immortaliser en photos les découvertes marquantes de son épopée. Une mécanique à ne pas négliger puisque chaque cliché nous octroiera des points d’aventure. En en accumulant un certain nombre, il nous sera possible de débloquer et améliorer les compétences de notre héros parmi une douzaine au total, dont ses jauges de santé et d’endurance. Par exemple, la capacité « True Grit » (« Serrer les dents » en français ?) nous laissera une chance de survivre à un coup fatal infligé par un ennemi, autrement dit d’échapper à un game over. Une sorte de « refus de la mort » à la Hadès en somme.

L’aspect Action de la production promettant d’être aussi important que sa dimension Aventure, faire preuve de créativité lors des phases d’infiltration et de combat nous facilitera la tâche à plusieurs occasions. Dans le premier cas, cela nous amènera à nous déguiser un peu façon Agent 47 dans la franchise Hitman dans le but d’arpenter des zones à l’accès restreint (habits de prêtre au sein du Vatican, tenue de travailleur ou d’ouvrier pour pénétrer dans un campement établi près du Sphinx de Gizeh…). Dans le second, cela nous évitera de voir notre barre de vie diminuer rapidement et/ou de gaspiller bêtement notre endurance.

Autre information importante, les affrontements au corps-à-corps disposeront de leurs propres subtilités. A la manière de boxeurs, le protagoniste et ses adversaires seront capables de se mettre en garde, parer, contrer et esquiver les coups. Autant dire que posséder un bon sens du timing dans notre manière de nous battre avec nos poings sera nécessaire pour sortir vainqueur de ce type d’escarmouches.

Scénario, énigmes, HUD… Des détails en vrac supplémentaires à retenir

En plus d’en apprendre davantage sur son gameplay, la présentation du studio suédois et de l’éditeur américain était l’occasion de répertorier quelques détails en vrac supplémentaires à propos d’autres composantes de cette adaptation vidéoludique de la saga Indiana Jones.

Concernant la narration, nous avons appris que Gina Lombardi est une journaliste d’investigation italienne s’intéressant au Cercle Ancien dans l’espoir de retrouver sa sœur. Contrairement à ce que nous pensions, Emerick/Emmerich Voss, l’antagoniste principal du récit, n’est pas du tout un psychologue mais un archéologue cherchant à percer les mystères autour de ce mythe, car il dissimulerait un étrange et dangereux pouvoir convoité par le Troisième Reich. Afin de l’empêcher de parvenir à ses fins, Indy nouera des alliances avec plusieurs personnages, dont une certaine Dame Nawal Shafiq-Barclay.

Même si la progression sera assez linéaire, les développeurs ont affirmé que la durée de vie du titre sera supérieure à celles de leurs précédentes productions, et s’être beaucoup investis pour lui offrir un level design solide et profond. Faire preuve de curiosité en parcourant en long et en large les niveaux plus ou moins ouverts qu’ils ont imaginé devrait donc être plutôt bien récompensé. Le degré de difficulté et de complexité des puzzles à résoudre promet également d’être très varié mais, rassurez-vous, divers paramètres de confort seront présents pour faciliter ou non notre expérience.

Enfin, nous avons pu avoir un premier aperçu du rendu de l’interface utilisateur. Très épurée en jeu, elle affichera des notifications quand nous pourrons prendre des photos, en haut à gauche, nos jauges de santé et d’endurance, en bas au centre, et les touches nous permettant d’utiliser des armes bien précises, comme le revolver et le fouet, en bas à droite. Notez qu’un autre symbole situé en bas à gauche représentant Indy ainsi que la croix directionnelle d’une manette Xbox était aussi visible mais nous ignorons pourquoi. Demander de l’aide (à Gina ?) face à une difficulté rencontrée ou prendre le contrôle d’un autre personnage (Gina ?) peut-être ?

Indiana Jones et le Cercle Ancien arrivera le 9 décembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass, et au printemps 2025 sur PlayStation 5.