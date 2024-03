One Piece Pirate Warriors 4 : Gol D Roger, Rayleigh et Garp arriveront le 28 mars en DLC

One Piece Pirate Warriors 4 : Gol D Roger, Rayleigh et Garp arriveront le 28 mars en DLC

EA Sports FC 24 est le jeu le plus vendu en France en 2023

EA Sports FC 24 est le jeu le plus vendu en France en 2023

Duelists of Eden – Au croisement du Versus Fighting et du Deck-Building

Duelists of Eden – Au croisement du Versus Fighting et du Deck-Building

FOUNDRY : Le jeu de construction d’usine sandbox de Channel 3 et Paradox Interactive sortira en accès anticipé le 2 mai sur PC

FOUNDRY : Le jeu de construction d’usine sandbox de Channel 3 et Paradox Interactive sortira en accès anticipé le 2 mai sur PC

Test Princess Peach: Showtime ! – Peach et ses amis en proie aux coups de théâtre

Test Princess Peach: Showtime ! – Peach et ses amis en proie aux coups de théâtre

Test Rise of the Ronin – Lame affûtée pour un monde ouvert émoussé

Test Rise of the Ronin – Lame affûtée pour un monde ouvert émoussé