Immortals Fenyx Rising : Le DLC Les Dieux perdus sortira le 22 avril

On ne peut pas dire que Immortals Fenyx Rising fasse languir sa communauté très longtemps. Seulement un mois après le lancement de son deuxième DLC Mythes de l’Empire Céleste, le titre d’Ubisoft fait déjà reparler de lui alors l’arrivée prochaine d’un nouveau contenu, déjà daté.

A la recherche des dieux perdus

Si le dernier contenu additionnel nous avait emmené dans une contrée lointaine, Les Dieux perdus nous fera revenir au paysage traditionnel du jeu, puisqu’il sera question de retrouver certains dieux de la Grèce Antique.

Sur l’image, on peut deviner la présence de Poséidon ou ce qui semble être Artémis aux côtés de Fenyx. On découvrira tout cela plus en détails dès le 22 avril prochain, puisque ce DLC est visiblement déjà prêt.

Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch.