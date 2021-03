Immortals Fenyx Rising : Le DLC Mythes de l’Empire Céleste montre son trailer de lancement

Suite à un premier DLC qui restait globalement dans la même lignée que le jeu de base, Immortals Fenyx Rising s’aventure dans d’autres contrées avec son nouveau contenu intitulé Mythes de l’Empire Céleste. Cette toute nouvelle aventure se présente à nous aujourd’hui afin de nous rappeler qu’elle est désormais disponible.

Un nouveau héros

Ce trailer de lancement nous permet d’en apprendre bien plus sur ce nouveau DLC qui devrait donc quelque peu dépayser puisqu’il mettra un nouveau héros sur le devant de la scène, à savoir Ku. Ce dernier va explorer un tout nouvel environnement inspiré par la mythologie chinoise, et devra rétablir l’équilibre entre les Cieux et la Terre.

Mythes de l’Empire Céleste est désormais disponible en tant que DLC, et fait partie du Season Pass du jeu. Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch.