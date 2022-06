Le Jeu de la Dame, La Casa de Papel, Spiritfarer… Tous les jeux qui arrivent sur Netflix

Depuis quelques temps, Netflix se penche sur le milieu du jeu vidéo en proposant quelques titres à ses abonnés, jouables sur smartphones sans surcoût et compris directement dans leur abonnement. Cette offre reste encore relativement limitée pour le moment, mais elle est sur le point de s’agrandir. La Geeked Week de Netflix a permis de faire le plein d’annonces sur les jeux qui arrivent sur la plateforme, et si beaucoup d’entre eux sont des adaptations des séries de la plateforme, on retrouve également des jeux plus « classiques ». Voici tous les jeux qui ont été annoncé sur Netflix.

Les jeux adaptés de séries Netflix

Vous trouverez ici tous les jeux adaptés de séries Netflix qui ont été annoncés lors de la Geeked Week et qui arriveront prochainement sur la plateforme.

Shadow and Bone: Destinies

On commence avec les jeux adaptés de séries de Netflix, avec tout d’abord Shadow and Bone: Destinies. La série fantastique va prochainement accueillir sa saison 2, mais elle aura aussi droit à un RPG narratif développé par Chimera Entertainment.

En plus des nombreux choix à prendre qui impacteront la suite du récit, le jeu devrait aussi incorporer des éléments de rogue-like. On y rencontrera aussi tout un tas de personnages du Grishaverse. Le projet est encore au début de son développement, et n’a pas encore de date de sortie, si ce n’est 2023.

Too Hot To Handle: The Game

Cette fois-ci, c’est une téléréalité qui est adaptée en jeu vidéo avec Too Hot To Handle: The Game, autrement connu chez nous sous le nom de Séduction haute tension.

Comme on peut s’y attendre, il s’agira d’un dating sim, qui devrait reprendre les règles du jeu de téléréalité pour les adapter, avec ici des choix à faire. Sortie prévue en 2023.

La Casa de Papel: Money Heist

Un nouveau jeu adapté de la série phénomène La Casa de Papel va prochainement arriver sur Netflix. Ici, il sera bien entendu question de braquages, avec des séquences d’infiltration et du crochetage de serrure.

On sait qu’il faudra aider un ami du Professeur, et qu’il faudra se diriger à Monaco afin de braquer un casino. On ne sait malheureusement pas quand cette nouvelle adaptation sera disponible sur Netflix.

The Queen’s Gambit Chess (Le Jeu de la Dame)

Oui, Netflix va bien adapter une série sur les jeux d’échecs… en jeu d’échecs. On imagine que le choix a été facile ici et pas très demandeur en imagination, même si ce The Queen’s Gambit Chess promet d’être un peu plus complet qu’un simple jeu d’échecs.

Au programme, des leçons pour mieux apprendre les règles et les stratégies, tout en faisant face à des défis sous la forme d’énigmes. En plus de pouvoir affronter des adversaires partout dans le monde, on pourra aussi se mesurer aux personnages de la série dans les décors iconiques de cette dernière, mais le jeu n’a pas encore de date de sortie.

Les portages de jeux et les nouveaux jeux sur Netflix

Nous listons ici tous les jeux sortis sur d’autres plateformes qui arrivent sur Netflix, ainsi que les jeux inédits de la plateforme, qui ne sont pas des adaptations.

Poinpy

Poinpy se présente comme l’un des jeux mobiles par excellence, imaginé par le créateur de Downwell. Il s’agira ici d’un jeu où il faudra faire sauter un petit personnage de plus en plus haut à travers des niveaux en défilement vertical, avec un gros monstre bleu qui nous pourchasse en bas de l’écran.

Il faudra alors le nourrir sur le chemin en évitant les pièges, et en allant vite pour ne pas se faire rattraper. Le jeu est disponible dès maintenant.

Lucky Luna

Lucky Luna nous embarque dans une aventure plus traditionnelle, inspiré des légendes japonaises, avec un jeu d’aventure proposant des phases de plateformes qui font nous faire voyager dans des contrées aussi mystérieuses que sublimes. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Raji : An Ancient Epic

Le jeu d’action-aventure s’inspirant du folklore indien arrivera pour la première fois sur les plateformes mobiles grâce à Netflix, plus tard dans l’année.

Dans Raji : An Ancient Epic, on incarne une jeune fille aidée des dieux et de plusieurs armes puissantes, qui devra faire face au démon Mahabalasura pour sauver son frère.

Spiritfarer

Spiritfarer est sans doute l’un des jeux indépendants les plus marquants de ces dernières années, et il sera disponible dans l’abonnement Netflix plus tard dans l’année.

Le jeu nous place dans la peau de Stella la Navigatrice, qui doit aider les âmes perdues à trouver le repos éternel en les accueillant sur son bateau modulable à l’envie, et en résolvant des quêtes pour apaiser les différents personnages.

Reigns : Three Kingdoms

Vous connaissez peut-être déjà la série Reigns, sorte de « Tinder » politique, où il faut gérer en royaume en prenant des choix qui sont présentés sous la forme de cartes, à balayer d’un côté ou de l’autre de l’écran pour les valider.

C’est ici Reigns : Three Kingdoms qui sera proposé sur Netflix, où l’on devra gérer la fin de la dynastie Han, avec même des mini-jeux qui arriveront aussi durant l’aventure. La sortie est prévue plus tard cette année.

Immortality

Le prochain jeu de Sam Barlow arrivera aussi sur Netflix. Etant donné que le jeu se démarque par ses prises de vues réelles, il n’est pas étonnant de le voir débarquer sur une plateforme de SVOD.

Immortality nous propose de résoudre une enquête entourant une actrice nommée Marissa Marcel, qui est très connue mais dont aucun de ses films n’est jamais sorti.

Terra Nil

Terra Nil est le dernier jeu des créateurs de Broforce, mais n’aura rien à voir avec ce dernier. Ici, on se retrouve dans un city builder un peu particulier puisqu’il ne faudra pas construire de ville, mais refaire pousser les plantes et aider la nature à prospérer. Le sauvage de la planète est prévu pour 2023.

Desta : The Memories Between

Présenté tout récemment lors du Day of the Devs, Desta : The Memories Between est le prochain jeu des créateurs du cultissime Monument Valley.

Véritable mélange des genres, le jeu nous embarque dans un univers onirique avec des combats au tour par tour. Le jeu arrivera aussi bientôt sur d’autres plateformes en plus de Netflix.

Wild Things : Animal Adventure

On termine par un Candy Crush-like, un genre dont ne pouvait pas se passer Netflix pour envahir le marché mobile. Wild Things : Animal Adventure n’est pas vraiment nouveau, mais ce match-3 arrive maintenant dans l’abonnement Netflix.

Netflix se prépare donc à grandement enrichir son catalogue, d’autant que d’autres titres que ceux présentés ci-dessus sont ou vont être disponibles pour la plateforme, comme Kentucky Route Zero, Hello Kitty: Happiness Parade, Oxenfree, Before Your Eyes, Mahjong Solitaire ou encore Nailed It – Baking Bash.