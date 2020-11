Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau dévoile son trailer de lancement

Nintendo vient de sortir le trailer de lancement de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau (vous pouvez voir ou revoir notre avis en vidéo).

Le Grand Fléau

Avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, découvrez Hyrule, 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild et vivez les événements de la Grande Calamité, du Grand Fléau. Rejoignez la lutte qui a mis Hyrule à genoux. Apprenez-en plus sur Zelda, les quatre Champions, le Roi de Hyrule et plus encore.

Des barbares Bokoblins aux imposants Lynels, les troupes de Ganon ont émergé en masse. Les héros jouables comme Link, Zelda et d’autres doivent utiliser leurs capacités distinctes pour découper à travers des centaines d’ennemis afin de sauver Hyrule de la calamité imminente.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sort le 20 novembre sur Switch.