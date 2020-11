Alors que tout le monde s’attarde sur les sorties des nouvelles consoles de Microsoft et Sony, Nintendo de son côté nous pond un nouveau Hyrule Warriors. Estampillé L’Ère du Fléau, celui-ci fait office de prologue à Zelda Breath of the Wild. Si jamais vous hésitez encore à mettre la main dessus, on vous dit tout ce qu’il faut savoir en vidéo.