Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau montre Pru’Ha et les autres

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau continue de préparer sa sortie avec un court trailer, sans gameplay car on en a assez eu pendant le TGS, qui montre de nouveaux personnages. Enfin plutôt, montre des personnages de Breath of the Wild dans leur version du passé. Sans préciser s’ils sont jouables ou non…

Young Old Pru’Ha ou Old Young Pru’Ha ?

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau se déroule 100 ans avant les évènements de Breath of the Wild et il se trouve que certains personnages avaient plus de 100 ans dans ce jeu. Il est donc logique d’en retrouver certains dans ce spin-off façon Dynasty Warriors mais cette fois-ci canonique. Le but de ce nouveau trailer est donc de nous faire découvrir en quelques secondes quelques anciens que l’on n’avait pas encore vu.

On découvre donc le Roi Rhoam sur lequel on ne reviendra pas au cas où pour éviter de spoiler certains qui comptent faire le jeu d’origine d’ici le mois prochain pour se mettre à niveau. Et nous avons aussi les deux scientifiques Sheikah responsables des laboratoires antiques, Pru’Ha et Faras. Là aussi, on en dira pas trop pour ceux qui ont encore à les découvrir.

Il faut avouer que l’on a surtout envie de savoir si tout ce beau monde sera jouable, mais Nintendo se contente de préciser sur Twitter qu’il nous présente des « alliés ».

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.