Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau montre Daruk en action

Comme promis hier, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a déjà montré de nouvelles séquences de gameplay. Il faut d’ailleurs souligner un souci de traduction, ils n’avaient pas teasé l’annonce d’un personnage supplémentaire mais du gameplay de quelqu’un d’autre que Link ou Impa. En attendant un replay officiel, nous utilisons les enregistrements de la présentation par nos confrères de NintendoEverything.

Daruk – Sandstorm

La première séquence de gameplay inédite servait à mettre en avant Link et Impa mais surtout leur différente utilisation de la tablette Sheikah. Car en effet, si tout le monde peut utiliser toutes les fonctions, chacun aura sa propre manière de faire. Link se contente de faire apparaître un pilier de glace avec Cryonis pour s’élancer avec sa paravoile par exemple, quand Impa grimpe dessus pour le faire glisser et écraser les adversaires.

La deuxième démo montrait quelqu’un jouer Daruk sur la Montagne de la Mort et cela durait heureusement plus longtemps que dans le trailer d’hier. En plus de voir son gameplay, cette séquence permettait de voir le système d’inventaire et surtout l’utilisation des différentes baguettes élémentaires. Et on a également vu Link utiliser une lance à la place de son combo épée+bouclier.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira le 20 novembre sur Switch.