Hyper Light Breaker, la suite de Hyper Light Drifter, nous présente ses premières images de gameplay

Avec Hyper Light Breaker, Heart Machine compte bien garder l’univers introduit dans Hyper Light Drifter tout en nous proposant un jeu d’action complètement repensé, entièrement en 3D, qui va tirer les leçons acquises par le studio sur Solar Ash. Il aura fallu attendre presque un an pour que le titre refasse parler de lui, et Heart Machine a choisi de diffuser les premières images de gameplay de son jeu chez IGN avec un gros trailer qui donne le ton.

Solar Ash 2.0 ?

Difficile d’y voir le vrai successeur de Hyper Light Drifter tant les propositions semblent différentes ici, mais le rogue-lite devrait tout de même séduire grâce à son univers pas comme les autres, aux couleurs très présentes et à la direction artistique si particulière.

On en voit ici un peu plus sur ce monde ouvert avec différents moyens de se déplacer, même si l’accent et davantage mis sur les combats très dynamiques plutôt que sur l’exploration.

Il faudra malheureusement patienter jusqu’à la fin de l’année avant de vraiment le découvrir, puisque Hyper Light Breaker sortira d’abord en accès anticipé à l’automne prochain sur Steam. On imagine qu’à terme, des versions consoles sont également prévues, mais on imagine qu’il faudra ici tabler sur une sortie pour 2024 au plus tôt.