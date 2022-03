Hyper Light Breaker : Le nouveau jeu des créateurs de Hyper Light Drifter sera un open-world, les détails

La semaine dernière, Heart Machine nous avait prévenu qu’une grosse annonce allait être dévoilée aujourd’hui, le 31 mars. Et si l’on s’attendait à ce que le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash soit encore plus ambitieux, on ne s’attendait peut-être pas à Hyper Light Breaker, qui sera encore plus massif que ce que l’on aurait pu prédire, avec un monde ouvert en 3D immense à explorer.

Un jeu solo mais jouable en coop

IGN nous dévoile donc un trailer d’annonce qui mise sur l’animation dans un premier temps, et qui fait plaisir à voir, avant de nous montrer des vraies images du jeu, qui nous annoncent que Hyper Light Breaker démarrera par son accès anticipé dès le début d’année 2023.

La page Steam a été ouverte dans la foulée et donne un peu plus d’informations, avec même des screenshots au passage. On apprend que le jeu prendra place dans l’Overgrowth, un nouveau territoire du monde de Hyper Light, avec pour but de terrasser le Roi de l’Abysse, et surprise, on découvre que le jeu pourra aussi être exploré en coopération (comme en solo).

Le jeu se présente comme un rogue-lite, entre action et aventure, avec un monde à explorer qui change constamment et qui contient des labyrinthes. Plusieurs armes seront présentes, avec plusieurs builds disponibles pour notre personnage, tandis que l’on nous promet que chaque mort nous apprendra quelque chose sur l’histoire. Une sorte de HUB central sera présent, le « Settlement », et on pourra faire progresser ce dernier et y rencontrer tout un tas de personnages.

Rendez-vous donc en 2023 pour voir si le titre sera à la hauteur des autres jeux du studio.