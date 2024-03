Hunter X Hunter Nen X Impact : le jeu de combat donne des premières informations concrètes

Hunter X Hunter Nen X Impact prépare le premier round

Il faut bien avouer que devant le léger teasing effectué par l’éditeur Bushiroad sans la moindre information concrète, on s’attendait à ce que Hunter X Hunter Nen X Impact n’en soit qu’au tout début de son développement. C’est donc une surprise d’apprendre aujourd’hui qu’il sera jouable à l’EVO Japan 2024 qui se tiendra du 27 au 29 avril à Tokyo. Si peu d’entre-nous pourront l’essayer à cette occasion, cela signifie au moins quelques images de gameplay filmées au smartphone.

D’ailleurs, si Bushiroad est principalement un éditeur mobile, le jeu sera bien un jeu consoles puisqu’il est prévu sur PlayStation 5, Switch et PC, une étrange combinaison il faut bien le reconnaître et qui interroge un peu sur la technique qui ne vendait certes déjà pas du rêve dans le premier teaser.

Et avec le passif du studio Eighting à qui l’on doit aussi bien Marvel Vs Capcom 3, Bloody Roar, des jeux de combat 3D Naruto et Bleach qu’ un smash-like Jump, on se posait aussi des questions sur le sous-genre du projet. Et on nous informe qu’il s’agira bien d’un jeu de combat 2D, ce qui n’est pas très étonnant vu que leur titre précédent est DNF Duel. Mais pas de confirmation pour nous dire si le jeu sera bien du 3 contre 3 comme le sous-entend la première vidéo.

En revanche, toujours aucune information sur une fenêtre de sortie et encore moins d’indice sur l’arrivée en Occident ou non de cette nouvelle adaptation du manga de Yoshihiro Togashi.