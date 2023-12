Hunter X Hunter retente enfin sa chance

Ce week-end se tient le Jump Festa 2024, le grand salon rassemblant les mangas de la galaxie Jump comme son nom l’indique, et c’est souvent l’occasion d’en apprendre plus sur les diverses adaptations. En attendant de voir si l’on découvre de nouvelles choses à propos de Sand Land ou de Dragon Ball Sparking Zero par exemple, on a eu moins eu une première annonce concernant Hunter X Hunter.

En effet, cela nous vient du stand de l’éditeur Bushiroad, principalement connu pour BanG Dream, une licence multimédia mettant en scène des idols avec notamment un jeu de rythme sur mobiles. Mais ils font aussi beaucoup d’adaptations, consoles ou mobiles, d’autres œuvres comme Prince of Tennis, Card Captor Sakura, Macross ou Love Live!.

Revenez, il y a des bons dévs derrière

Présenté comme cela, forcément, on se dit que l’on a peu de chances de voir arriver le jeu chez nous, et on se demande même si le jeu aurait un quelconque intérêt mais c’est avant d’apprendre que c’est le studio Eighting qui s’occupe du développement. Un spécialiste du co-développement que l’on retrouve un peu partout, surtout dans le jeu de combat.

En effet, on a pu les retrouver sur les Bloody Roar, Marvel Vs Capcom 3, Tatsunoko Vs Capcom mais aussi les Bleach: Heat the Soul, les Naruto: Clash of the Ninja (Gekito Ninja Taisen) mais aussi Battle Stadium D.O.N., le Smash-like rassemblant Dragon Ball, One Piece et Naruto. Leurs jeux les plus récents sont d’ailleurs DNF Duel et… Pikmin 4.

Leur projet Hunter X Hunter est bien un jeu de combat, un genre qui n’avait étrangement pas encore exploré par la licence, même s’il faut dire que Gon, Killua et Hisoka n’y sont pas vraiment étrangers grâce aux crossovers tels que les Jump Super Stars, J-Stars Victory et autre Jump Force.

Pour l’instant, rien de concret. Nous n’avons pas la moindre image, ni titre, plateformes, fenêtre de sortie, et encore moins de confirmation si le jeu aura une sortie mondiale ou pas mais la bonne nouvelle, c’est que Bushiroad nous en dira plus lors de sa conférence du 6 janvier prochain. Et évidemment, on croise les doigts pour qu’il s’agisse au final d’un bon jeu disponible sur nos consoles.