Hunter X Hunter Nen X Impact entre dans l’arène

Le projet prend donc le nom de Hunter X Hunter Nen X Impact mais on n’a toujours pas de confirmations basiques sur les informations que l’on attendait le plus, à savoir si le jeu sortira sur consoles ou sur mobiles et s’il arrivera jusque chez nous. Deux choses sur lesquelles on s’interroge forcément vu le passif de l’éditeur qui donne surtout dans le jeu smartphone exclusif au Japon.

Dans cette première vidéo dont on vous laissera juger de la qualité graphique par vous-mêmes, on pense au moins deviner un premier indice sur la direction de gameplay que prendra le jeu développé par Eighting à qui l’on doit notamment Marvel Vs Capcom 3, et c’est justement le fait que les affrontements devraient être du 3 contre 3.

Ce qui permet au passage de voir quels sont les premiers personnages tirés du manga de Yoshihiro Togashi à rejoindre cette adaptation et sans grande surprise, il s’agit de :

Gon

Killua

Kurapika

Leorio

Hisoka

Netero

Vous vous en doutez vu l’absence de plateformes, Hunter X Hunter Nen X Impact n’a pas de période de sortie annoncée pour l’instant mais promet au moins de donner de temps en temps des nouvelles via son site officiel japonais qui est bien vide pour l’instant.