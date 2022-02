Horizon Forbidden West présente ses défis et ses quêtes annexes à accomplir

Dans une petite quinzaine de jours seulement, on sera en mesure de retrouver Aloy dans sa nouvelle épopée au sein de l’Ouest prohibé dans Horizon Forbidden West. Le jeu est bien passé gold, et par conséquent, la machine médiatique s’emballe, avec de plus en plus de vidéos de gameplay à nous offrir pour voir ce que vaut cette suite, et la dernière en date s’attarde sur les défis qui nous attendent dans cette nouvelle région.

Les challenges de l’Ouest

Cette vidéo s’attarde donc sur toutes les activités annexes qu’Aloy pourra effectuer lors de son voyage, que ce soit des défis à l’arène ou challenges dans les zones de chasses, où l’on sera envoyé à la recherches de pièces rares.

On y voit aussi les avant-postes de Regalla, qui devraient nous causer pas mal d’ennuis lors de notre exploration de cette toute nouvelle carte. Bref, cet épisode promet d’être aussi riche en contenus annexes que le premier, si ce n’est plus, mais pour en avoir le coeur, il faudra attendre le test et la sortie du jeu.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont disponibles.