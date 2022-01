Horizon Forbidden West passe gold et montre du gameplay sur PS4

Horizon Forbidden West sort dans moins d’un mois maintenant, et généralement, l’annonce du passage en gold d’un jeu se produit un peu avant cela. On avait peur que Guerrilla Games ne soit pas tout à fait prêt pour le 18 février, mais il semblerait que si, puisque l’on vient d’apprendre que le jeu passait gold, signifiant que son développement était terminé, et que le jeu pouvait commencer à être imprimé sur les galettes.

Que donne la version PS4 ?

Horizon Forbidden West est « Gold » : le développement est terminé ! Continuez l'aventure d'Aloy le 18 février sur PS4 et PS5 : https://t.co/PxLugzQIev En attendant voici du gameplay tout frais capturé sur PS4 Pro ⤵️ pic.twitter.com/JEjez2ikpU — PlayStation France (@PlayStationFR) January 27, 2022

En plus de cette bonne nouvelle, qui devrait assurer la sortie du jeu pour le 18 février prochain, on découvre sur quelques extraits de gameplay de la version PS4 du jeu sur le PlayStation Blog.

Enfin, sur PS4 Pro du moins, et si le résultats semble être vraiment à la hauteur, on attendra surtout de voir ce qu’il en est de la version PS4 Fat, pour celles et ceux qui possèdent cette console. Toujours est-il que ces premières images sont rassurantes (vous découvrirez d’autres extraits sur le blog), et elles nous permettent de voir des décors que l’on a peu vu jusqu’ici dans les différents extraits du jeu.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont disponibles.