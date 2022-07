Accueil » Actualités » Horizon Forbidden West : Un nouveau patch apporte le support VRR et 120Hz

Les mises à jour continuent pour Horizon Forbidden West. Le jeu a déjà accueilli une update majeure il y a peu de temps, avec l’arrivée d’un mode New Game + ainsi qu’un nouveau mode de difficulté, histoire de rendre l’aventure d’Aloy encore plus difficile. Guerilla Games continue son travail sur le jeu pour l’améliorer avec l’arrivée d’un nouveau patch qui parlera avant tout à celles et ceux qui disposent d’un écran suffisamment récent pour afficher le jeu.

Aloy passe au VRR

Le patch 1.17 de Horizon Forbidden West permet donc au jeu d’être compatible avec les écrans 120 Hz, avec l’arrivée du support VRR (Taux de rafraichissement variable), qui permet de réduire les chutes de framerate. Le support VRR est justement arrivé il y a peu de temps sur la PS5, et le jeu de Guerilla Games peut maintenant en profiter.

De plus, un nouveau mode graphique permet aussi d’afficher le jeu en 40 Hz, là encore pour les écrans compatibles et pour éviter les problèmes de framerate.

Ce patch apporte également quelques correctifs mineurs sur certaines quêtes du jeu et sur divers bugs.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.