PS5 : La VRR arrive cette semaine, voici la liste des premiers jeux compatibles

Chose promise, chose due. Sony avait annoncé être en train de travailler sur la compatibilité VRR (Taux de rafraichissement variable) pour la PS5, technologie annoncée depuis le lancement de sa console. Après plusieurs tests, la VRR va enfin arriver sur la machine, et ce dès cette semaine, ce qui est l’occasion de découvrir quels seront les premiers jeux compatibles avec cette fonctionnalité.

Une première liste de jeux PS5 compatibles

Si l’on a pas de date précise à se mettre sous la dent, Sony annonce bien sur son PlayStation Blog que la VRR arrive sur PS5 dès cette semaine dans le monde entier. Pour rappel, cette technologie nécessite des téléviseurs compatibles VRR et HDMI 2.1, et permet d’améliorer les performances visuelles des jeux (qui on reçu un patch ou qui sont directement compatibles) en évitant les problèmes comme les déchirements d’écran.

Si les futurs jeux seront à terme tous plus ou moins compatibles avec le VRR, les titres déjà sortis nécessitent un patch pour la VRR. Voici une première liste de jeux PS5 qui vont recevoir un patch VRR dans les semaines à venir :

ASTRO’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Beaucoup d’autres jeux vont bénéficier de cette compatibilité au fil des semaines, et dans les prochains jours, on devrait voir de plus en plus de studios annoncer un patch VRR, à commencer, en toute logique, par les exclusivités PlayStation Studios déjà sorties.

Pour s’assurer que la VRR est activée sur votre console, il faudra se rendre dans les paramètres de la PS5, dans la section « Écran et vidéo ». Il sera alors possible de l’appliquer aux jeux qui n’ont pas encore reçu de patch, ce qui pourra améliorer la qualité visuelle de certains jeux, mais pas autant qu’avec un patch adapté (et cela pourra aussi causer des problèmes sur certains titres).