Horizon Forbidden West : Selon Jeff Grubb, Sony pourrait bientôt repousser le jeu à 2022

L’année 2021 aura décidément été l’année de tous les reports, et rien que cette semaine, on peut compter ceux de Digimon Survive, Crimson Desert, ou encore Kena Bridge of Spirit. Et ce n’est visiblement pas terminé, surtout pour Jeff Grubb de Games Beat, qui déclare dans l’émission Giant Bomb Show (relayée par VGC) que Horizon Forbidden West devrait lui aussi prendre le chemin de l’année 2022.

L’indécision règne

Le journaliste cite une source chez Sony, qui lui indique que le constructeur va probablement repousser le jeu de Guerrila Games à l’année prochaine, même si rien n’est encore certain :

« Je ne suis pas encore certain, je pense que c’est encore indécis, mais je pense que Horizon Forbidden West se dirige vers une sortie en 2022. »

Cela ne serait en rien une surprise étant donné que ces derniers temps, Sony n’a pas été en mesure d’affirmer la sortie du titre en 2021, mais simplement de déclarer que tout est fait en sorte pour que Horizon Forbidden West sorte cette année. Des efforts qui pourraient très bien ne pas suffire dans cette période très compliquée.

Jeff Grubb avance alors que ce report pourrait être annoncé lors d’un événement organisé en septembre. On imagine qu’il s’agirait là d’un State of Play. Tout cela reste quand même bien flou, même si Grubb s’est illustré ces derniers temps avec des informations correctes, comme le reboot de la saga Dead Space, qui a été confirmé lors de l’EA Play. On attendra évidemment une communication officielle avant de prendre ça pour acquis.