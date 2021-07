Crimson Desert est repoussé, le jeu ne sortira pas cette année

Plus tôt dans la semaine, on faisait le point avec vous sur Crimson Desert à l’occasion de l’une de nos vidéos AG Summer, avec tout ce qu’il fallait savoir sur ce titre très ambitieux en monde ouvert. On exprimait déjà de gros doutes sur la faculté du titre de sortir cette année, et ces soupçons sont confirmés aujourd’hui avec le report du jeu.

Un report de plus, comme on pouvait s’y attendre

C’est donc sans grande surprise que Pearl Abyss nous annonce le report de Crimson Desert, initialement prévu pour la fin d’année. Personne ne croyait vraiment à une sortie en 2021, mais c’est désormais officiel.

L’équipe explique alors vouloir prendre le temps de peaufiner le projet, tout en remerciant les joueuses et joueurs de leur patience :

« Nous sommes actuellement en train de travailler très dur sur Crimson Desert, qui évolue rapidement avec de nouvelles aventures et des expériences excitantes. Cependant, nous avons décidé que nous devions dédier plus de temps à ajouter de nouvelles idées pour un jeu encore plus profond et plus riche. C’est pourquoi, dans l’idée de créer la meilleure expérience possible, tout en assurant le bien être et la sécurité de tous les gens qui travaillent sur le projet, nous avons décidé de reporter la sortie de Crimson Desert. Nous fournirons un calendrier plus clair dans le futur. »

Pas de nouvelle fenêtre de sortie donc, et il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en savoir plus. On a récemment appris que les sessions de mocap s’enchainaient pour le titre, ce qui laisse penser que la sortie est encore lointaine. Peut-être fera t-il son retour lors des Game Awards, comme l’an passé ? D’ici là, on peut admirer un nouveau visuel de nos héros, en attendant plus d’informations.