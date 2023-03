Horizon Forbidden West dévoile une nouvelle machine volante et aquatique pour son DLC

Le DLC de Horizon Forbidden West a beau sortir dans quelques jours, Guerrilla Games ne semble pas vouloir trop nous en dévoiler avec une campagne de communication discrète, qui se contente de vanter les prouesses de la PS5 pour justifier le fait que Burning Shores ne sera disponible que sur la dernière console de Sony. Mais le studio a aujourd’hui enfin révélé une petite nouveauté pour cette extension avec une courte vidéo mettant en avant une nouvelle espère de machine.

Meet The Machines!

The Waterwing is a medium-sized flying machine that can dive deep underwater. It is highly maneuverable and, when disturbed, is an unrelenting foe.

Get ready to take the plunge with this epic new machine in Horizon Forbidden West: Burning Shores! pic.twitter.com/ZjqNJJoRfD

— Guerrilla (@Guerrilla) March 30, 2023