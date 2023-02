Horizon Forbidden West : 11 avatars PSN à récupérer gratuitement, voici comment

Horizon Forbidden West vient déjà de souffler sa première bougie et s’apprête à se faire connaître d’un plus large public grâce à son arrivée dans le catalogue du PlayStation Plus Extra. La dernière aventure d’Aloy aura marquée l’année 2022 de son empreinte et pour fêter ce premier anniversaire, Sony a décidé d’offrir un cadeau supplémentaire au possesseurs de consoles PlayStation, quels qu’ils soient, avec des avatars PSN à récupérer gratuitement.

Un pack d’avatars gratuit

Vous pouvez dès aujourd’hui récupérer gratuitement une grosse poignée d’avatars exclusifs centrés sur les personnages de Horizon Forbidden West. Sony nous offre aujourd’hui ce cadeau pour fêter la première année d’existence du jeu ainsi que son arrivée dans la palier Extra du PS Plus.

Pour obtenir ce pack d’avatars, rien de plus simple. Il vous suffit d’aller sur le PlayStation Store, de sélection votre icone et de choisir d’enregistrer un code. Ensuite, vous devrez entrer le code suivant :

B2B9-X5NK-494R

On ignore jusqu’à quand ce code sera actif, c’est pourquoi on vous conseillera de l’utiliser sans trop tarder. Vous pourrez ainsi avoir accès à 11 avatars exclusifs sans avoir à sortir le portefeuille.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5, tandis que son DLC Burning Shores arrivera le 19 avril 2023. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.