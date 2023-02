Accueil > Actualités > PlayStation Plus Extra / Premium : Horizon Forbidden West arrive dans l’abonnement avec The Quarry et d’autres

Jusqu’ici, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium ont proposé quelques ajouts intéressants au catalogue, mais les titres en provenance des PlayStation Studios ne sont pas tous disponibles dans l’abonnement. Sony entend bien accélérer le rythme, non pas jusqu’à imiter a stratégie de Microsoft et de son Game Pass, mais en écourtant le temps d’attente entre la sortie d’un jeu et son intégration dans le service. On le voit aujourd’hui avec l’arrivée de Horizon Forbidden West, qui va faire son entrée dans le catalogue seulement un an après sa sortie initiale.

Les jeux du PS Plus Extra et Premium de février 2023

La fournée de nouveaux jeux pour le mois de février dans le PlayStation Plus Extra et Premium devrait faire quelques heureux. En plus de l’inclusion de la dernière aventure d’Aloy, on retrouve également d’autres titres assez récents comme The Quarry, ou dans une moindre mesure Scarlet Nexus.

Voici la liste complète des jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Extra et Premium le 21 février :

PlayStation Plus Extra

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

The Quarry | PS4, PS5

Resident Evil 7 biohazard | PS4

Outriders | PS4, PS5

Scarlet Nexus | PS4, PS5

Borderlands 3 | PS4, PS5

Tekken 7 | PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Earth Defense Force 5 | PS4

Oninaki | PS4

Lost Sphear | PS4

I am Setsuna | PS4

The Forgotten City | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium