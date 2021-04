Hood: Outlaws & Legends dévoile ses configurations requises sur PC

Après avoir dévoilé un peu de gameplay plus tôt ce mois-ci, Hood: Outlaws & Legends a partagé sur son compte Twitter officiel les configurations requises pour pouvoir y jouer sur PC. Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre pour faire tourner correctement le titre multijoueur développé par Sumo Digital et édité par Focus Home Interactive ?

Configuration minimale (1080p /40 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-3570K ou AMD FX 6300 X6

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Mémoire vidéo : 2 Go de VRAM

DirectX 12

20 Go d’espace disque nécessaire (sur Steam)

Configuration recommandée (1080p / 60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-8600K ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 590

Mémoire vidéo : 6 Go de VRAM

DirectX 12

20 Go d’espace disque nécessaire (sur Steam)

Hood: Outlaws & Legends sortira le 10 mai prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.