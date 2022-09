Accueil » Actualités » Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero montrent du gameplay, mais ne donnent toujours pas de dates

Durant le Tokyo Game Show, HoYoverse avait tenu a avoir son propre panel et même l’un des plus longs du salon, puisqu’il s’étalait sur deux heures. Il faut dire que le studio chinois a plein de projets en préparation en plus du support de Genshin Impact, qui a récemment levé le voile sur sa version 3.1. On attendait surtout d’en découvrir un peu plus sur les deux projets majeurs sur lesquels le studio planche en ce moment, à savoir Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero, mais la présentation fut tout de même peu riche en surprises.

Deux jeux qui se font attendre

Dans le cas de Zenless Zone Zero, qui est sans doute le jeu le plus orienté action du studio, on a pu voir une grosse séquence de gameplay qui nous permettait de mieux voir comment les missions s’enchaînaient, avec même un combat de boss pour terminer le tout.

Dans le cas de Honkai Star Rail, en dehors de quelques petites images montrées durant la présentation, on retiendra surtout un nouveau trailer qui nous emmène sur la planète glaciale Jarilo-VI, tout en nous offrant un aperçu d’un nouveau personnage, Fu Xuan.

Mais ce que l’on attendait surtout, c’est une date de sortie pour ces deux titres. Cependant, silence radio de ce côté, si ce n’est que Honkai Star Rail devrait logiquement arriver le premier, et ce très prochainement.

Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail seront tous les deux disponibles en free-to-play sur PC et sur les plateformes mobiles.