Hogwarts Legacy : Une quête sera exclusive aux versions PlayStation

Hogwarts Legacy a fait son grand retour lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022, avec un nouveau trailer et surtout la présentation des différentes éditions. Ces dernières donnent accès à quelques bonus in-game, mais aussi quelques goodies dans le cas de l’édition collector, avec un gros livre et une baguette qui arrive a flotter comme par magie (sauf que c’est via un aimant, désolé pour la révélation). Avec ces différentes éditions, il est parfois difficile de s’y retrouver pour le public, qui doit trier tous les bonus. Et certains d’entre eux ont repéré un avantage qui semble être réservé à la communauté PlayStation.

Une quête qu’on imagine très annexe

The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-order. Pre-order on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon. — Chandler Wood (@FinchStrife) August 25, 2022

Une quête exclusive aux versions PlayStation a été trouvé sur le PlayStation Store, et Chandler Wood, community manager du studio, a confirmé que cette quête était bien réelle. Elle ne sera pas liée à la précommande, tous les joueurs et joueuses PlayStation pourront découvrir cette quête peu importe la version choisie.

Avec la présentation du jeu via un State of Play dédié, chose très rare pour un jeu d’un éditeur tiers, on se doutait que PlayStation avait négocié quelques bonus autour de Hogwarts Legacy. On sait maintenant que cela se fera via cette quête, que l’on espère être très anecdotique pour ne pas frustrer les autres communauté. Personne n’a envie de revivre l’histoire de Spider-Man avec Marvel’s Avengers, n’est-ce pas ?

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera ultérieurement sur Switch.