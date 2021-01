Hitman III a déjà remboursé son coût de développement après une semaine

Avec Hitman III, IO Interactive a terminé sa trilogie en beauté avec un sans-faute qui permet au studio de viser encore plus grand avec une potentielle trilogie autour de James Bond. Pour cela, le studio aura besoin de s’agrandir, mais le succès du dernier Hitman permet à IO Interactive d’être plus serein financièrement.

Un troisième opus qui a vite trouvé son public

Le président du studio, Hakan Abrak, a déclaré chez Gamesindustry.biz que le développement de Hitman III avait déjà été amorti, et ce en à peine une semaine :

« En tant que développeur et éditeur, nous sommes immensément fiers de dire que Hitman III est déjà rentable. Nous avons remboursé le côut total du projet en moins d’une semaine. Cela nous permet de nous mettre dans une bonne position et d’avancer plus confiant avec nos ambitieux plans concernant nos futurs projets. »

Avec le succès de la série et de ce dernier épisode, IO Interactive compte tirer les leçons de cette trilogie pour voir encore plus grand pour ses futurs jeux. De quoi être plutôt confiant quant à la qualité du jeu 007, que l’on espère voir dans les prochaines années.

Hitman III est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Switch (en version cloud).