Hitman III : IO Interactive affirme qu’il y aura bien des DLC pour le jeu

Vous pensiez que IO Interactive en avait terminé avec Hitman pour se concentrer sur James Bond ? Nous aussi, mais ce n’est visiblement pas le cas. Le site Thegamer a pu s’entretenir avec Forest Swartout Large, productrice exécutive sur Hitman III, qui a parlé du futur de la licence et qui montre que le studio ne va pas abandonner du jour au lendemain l’Agent 47.

Une aventure pas tout à fait terminée

Le site est revenu sur la question de potentiels DLC à venir sur Hitman III, ce à quoi la productrice a répondu clairement : « Nous allons définitivement faire quelques DLC, mais nous n’avons pas encore défini leur nature. »

Elle donne ensuite quelques indices sur les pistes explorées par l’équipe, en précisant qu’il ne faut pas forcément s’attendre à de nouvelles maps, mais à des réinventions de celles existantes :

« Je pense que pour l’instant nous ne recherchons pas de nouvelles maps comme la banque et l’île. Nous recherchons plutôt à utiliser les lieux déjà présents et à les réimaginer, à les tordre. Et cette fois-ci, nous pouvons utiliser toute la trilogie. On peut revenir aux maps du premier Hitman de 2016, celles de Hitman 2 – nous avons tous les lieux. »

On peut donc s’attendre à revisiter les maps des anciens opus pour effectuer quelques contrats supplémentaires en jeu. Cela n’empêchera pas IO Interactive de continuer son travail sur le jeu 007, puisque le studio est en train de s’agrandir de manière massive.

Hitman III est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Switch (dans une version cloud).