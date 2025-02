Hi-Rez licencie dans ses rangs, les jeux Smite, Paladins et Rogue Company seraient à l’arrêt

Tout couper pour se concentrer sur un seul projet

Via Game Developer, on comprend que les voix des désormais ex-employés de Hi-Rez ont commencé à se faire entendre afin de nous apprendre qu’une vague de renvois avait lieu en ce moment au studio. On compterait presque 30 personnes licenciées à ce jour, au minimum (un créateur Smite lié au studio parle quant à lui de 60), ce qui fait suite à une autre série de licenciements qui s’était produite en octobre 2024. Déjà à l’époque, ces coupes budgétaires avaient été justifiés par la volonté d’assurer en premier lieu le support de Smite 2.

Et les autres jeux du studio dans tout cela ? Malheureusement, ces titres devraient être gravement touchés puisque les renvois concernent surtout l’équipe qui restait en charge de Smite premier du nom. Et ce ne serait pas le seul touché si l’on en croit un message posté sur le serveur Discord du studio, on l’on peut lire que Paladins et Rogue Company vont subir les dégâts de cette vague de licenciements. Les trois jeux listés devaient ainsi considérablement freiner leurs mises à jour, pour ne pas dire s’arrêter complètement. Les serveurs ne ferment pas pour autant, mais ce n’est désormais qu’une question de temps.

Ce qui n’est même pas de bon augure pour Smite 2 en lui-même, quand bien même ces coupes ont pour but de le sauver.