Smite annonce une collaboration avec Avatar, le dernier maître de l’air

Smite, le MOBA free to play de Hi-Rez Studios, vient d’annoncer une collaboration avec le dessin animé de Nickelodeon, Avatar le dernier maître de l’air. Et clairement, on ne l’avait pas vu venir.

Aang peut-il sauver Smite ?

En juillet, le MOBA en 3D proposera donc trois nouveaux personnages issues de l’univers de la franchise : Aang, l’avatar et héros de la première série, Zuko le « Vegeta » de cette dernière, et Korra l’avatar et héroïne de la suite.

Alors que le jeu met en avant des dieux issus de différentes cultures et mythologies, l’arrivée d’une telle collaboration est plutôt surprenante mais assez sympathique. Le dessin animé jouit en effet d’une bonne réputation et nul doute que les fans apprécieront le geste.

Ces trois nouveaux personnages jouables seront disponibles avec le « Avatar Battle Pass » en juillet prochain. Smite est disponible en Free To Play sur PC, PS4, Xbox One et Switch