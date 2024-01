Smite 2 : Le MOBA en 3D annonce sa suite propulsée par l’Unreal Engine 5

Des Joueurs et des Dieux

Après 10 d’existence, Titan Forge Games annonce l’arrivée prochaine de Smite 2, la suite du célèbre MOBA en trois dimensions. Le titre a pour ambition de redonner un coup de jeune au titre grâce à l‘Unreal Engine 5. En effet, Smite 2 a été conçue à partir de zéro via ce moteur afin d’amener la licence dans l’ère des jeux « Next-Gen ».

D’après le communiqué de l’éditeur Hi-Rez Studios et les premières images du trailer, cette suite semble garder la quasi-intégralité de son concept et de ses mécaniques de jeu. Nous sommes principalement devant une grosse mise à jour graphique qui améliore l’interface utilisateur, les animations et les différents effets visuels. Cette suite permet également au studio d’améliorer son système de classement, son matchmaking et de proposer un cross-play de meilleur qualité. Smite 2 incorporera tout de même quelques modifications de gameplay et des ajouts comme un emplacement dédié au contrôle de la vision (à la manière des balises de League of Legends) et de nouveaux objectifs sur la carte.

Que signifie Smite 2 pour les joueurs de Smite 1 en ce qui concerne les cosmétiques ?

Titan Forge Games a précisé que Smite 1 continuera d’être soutenu, les serveurs resteront donc actifs après la sortie de Smite 2. Cela signifie que les deux jeux sont bien distincts. Si vous jouez au MOBA depuis des années et que vous possédez un compte bien garni en cosmétiques, sachez que vous ne repartirez pas complètement de zéro :

Un programme spécial, l’Héritage divin, a été ajouté. Il récompensera les joueurs pour leur temps de jeu et leurs accomplissements au cours des 10 années de SMITE 1, ainsi que pour leurs achats. Chaque gemme dépensée sera convertie en une gemme d’Héritage dans SMITE 2, qui pourra être dépensée pour de nouveaux achats. Le programme Héritage divin proposera 11 skins uniques, des badges, des niveaux de maîtrise et des skins Cross-Gen qui fonctionneront dans les deux jeux.

Smite 2 ne dispose pas d’une date de sortie pour le moment, mais il est prévu sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store. Il est toutefois possible de vous inscrire sur le site officiel pour jouer à la version Alpha qui aura lieu au printemps prochain.