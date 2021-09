Cela fait plusieurs années que New World est attendu par les joueurs et les joueuses. Le MMORPG d’Amazon a été repoussé à plusieurs reprises et l’engouement n’a fait que croître au fil de ses apparitions. Il faut dire que les développeurs n’hésitent pas à régulièrement en parler et que les précédentes bêtas ont plutôt été un succès. Et ça y est, c’est bientôt le lancement. Mais à quelle heure peut-on jouer à New World ?

A quelle heure New World est-il accessible ?

La sortie officielle de New World est fixée au 28 septembre 2021. Cette fois-ci, c’est la bonne, le jeu ne sera pas repoussé et est même prêt à ouvrir ses portes. Mais comme il s’agit d’un jeu en ligne, une grande question est sur toutes les lèvres : Quand est-ce que les serveurs de New World ouvriront ? A quelle heure pourra t-on jouer au jeu ?

Comme tout bon MMO, nous sommes contraints d’attendre l’ouverture des serveurs, qui ne se fait pas forcément à minuit, et parfois même à plusieurs horaires différents selon la localisation géographique. Amazon vient de communiquer l’heure de lancement, il sera possible de jouer à New World dès 8 heures en France.

Etant donné que le titre aura droit à plusieurs serveurs, voici le détail en fonction du territoire :

Lancement des serveurs européens à 8 h, heure d’été d’Europe centrale (le 27/09 à 23 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs sud-américains à 8 h, heure normale de Brasilia (le 28/09 à 4 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs australiens à 21 h, heure normale de l’est de l’Australie (le 28/09 à 4 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs de la côte est nord-américaine à 8 h, heure de la zone est (le 28/09 à 5 h, heure du Pacifique)

Lancement des serveurs de la côte ouest nord-américaine à 8 h, heure du Pacifique

Quant au pré-téléchargement, sachez que le client New World sera accessible dès ce lundi 27 septembre à 17 heures. Prévoyez un peu de temps pour l’installer !

Impossible de se connecter à New World

Si jamais vous n’arrivez pas à vous connecter à New World, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, il est possible que vous vous connectez trop tôt. Vérifiez que l’heure à laquelle vous souhaitez jouer est bien l’heure de lancement précisée plus haut. Le jeu ne sera pas jouable à minuit mais à 8 heure en France. Comptez le décalage horaire si vous êtes dans un autre pays européen.

Ensuite, vérifiez que le client New World est bien mis à jour et que vous êtes également connectés à internet. Une connexion est obligatoire pour pouvoir jouer au MMO, même si vous comptiez faire l’aventure seul. Enfin, dernière raison, et qui arrivera sans doute, les serveurs sont peut-être en maintenance.

Bien qu’Amazon ait sans doute prévu de nombreux serveurs, il n’est pas impossible que ces derniers ne suivent pas s’il y a trop de joueurs. Les serveurs peuvent donc être inaccessibles pendant un temps, surtout les premiers jours de lancement. De même, les développeurs peuvent déployer des patchs correctifs et mettent le jeu en maintenance le temps du déploiement.

Si vous souhaitez tout connaître de New World, vous pouvez découvrir nos diverses vidéos, que ce soit une introduction au MMO, des précisions sur le endgame ou notre interview exclusive.