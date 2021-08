New World : On a joué à un donjon haut-niveau, avis vidéo sur une expédition endgame

Alors que la bêta est encore en cours et qu’il sera disponible à la fin du mois, New World s’est laissé approcher par notre équipe à plusieurs reprises. Il y a peu, nous vous avions présenté les bases du MMORPG en vidéo. Un peu plus tôt, nous vous avions partagé un avis après avoir réalisé une première expédition.

Cette fois-ci, on a pu refaire une expédition en compagnie des développeurs, sauf qu’il s’agissait d’un donjon de haut-niveau, censé représenter le endgame du titre. On vous partage nos impressions avec un peu de gameplay, le tout, en quelques minutes de vidéo. New World sortira quant à lui le 31 août sur PC.