New World : On a joué aux premières heures, introduction au MMO d’Amazon en vidéo

Après plusieurs années de gestation et de nombreux reports, le MMORPG d’Amazon est sur le point d’entrer dans sa phase de bêta. New World nous aura fait attendre mais il s’est déjà dévoilé un peu plus ces dernières semaines. On avait par exemple pu y jouer en avant-première et découvrir l’une des premières expéditions, que l’on vous présentait en vidéo.

On revient une nouvelle fois à la charge après y avoir joué une nouvelle fois en compagnie des développeurs. Cette fois-ci, on a pu goûter aux premières heures, idéal pour se faire une introduction dans l’univers du MMO. On vous partage tout ce qu’il faut savoir et être au point sur les bases dans cette nouvelle vidéo.

Pour rappel, New World sortira le 31 août 2021 sur PC si tout se passe bien. Il est en précommande directement sur Amazon.