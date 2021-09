New World : Découvrez Aeternum et l’univers artistique du MMORPG d’Amazon en vidéo

Régulièrement repoussé, New World arrivera enfin fin septembre. Le MMORPG d’Amazon s’est souvent laissé approcher mais cette fois-ci, nous avons pu poser directement quelques questions à l’équipe de développement et notamment, à Sojin Hwang et Charles Bradburry, qui travaillent tous les deux sur la direction artistique et la conception du monde.

On vous partage ainsi une vidéo exclusive où l’on revient sur la découverte d’Aeternum, où l’on vous partage les inspirations et les déclarations des développeurs, en compagnie de plusieurs visuels inédits. Rappelons que New World est prévu pour le 28 septembre 2021 sur PC.